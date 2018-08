Unfall am Steinbühler Tunnel: Lkw fährt Fahrradfahrer an

Fehler beim Abbiegen - Aktuell kommt es zu größeren Verkehrsbehinderungen - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Am Mittwoch kam es zu einem Unfall am Steinbühler Tunnel: Ein Lastwagenfahrer wollte in Richtung An den Rampen abbiegen und übersah dabei einen Fahrradfahrer. Der Radler wurde dabei schwer am Bein verletzt - noch staut sich der Verkehr am Unfallort.

Der Lastwagen übersah den Radfahrer, als er auf die Rampen abbog. © ToMa/Reitmayer



Am Mittwochnachmittag kam es im Steinbühler Tunnel zu einem Unfall, bei dem ein Lastwagen einen Fahrradfahrer anfuhr. Der Lkw war gerade dabei, auf in Richtung An den Rampen abzubiegen, als er den Radler übersah. Ersten Informationen der Polizei zufolge wurde der Radfahrer am Bein verletzt und muss stationär behandelt werden.

Aktuell ist die Abbiegespur An den Rampen total gesperrt, auch vom Tunnel geradeaus nach Gibitzenhof kann zurzeit nur einspurig gefahren werden. Laut Polizei dürfte sich der Stau jedoch bald wieder auflösen.

