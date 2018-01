Rummmms, mit einer beachtlichen Staubwolke fällt eine halbe Wand 10 Meter in die Tiefe. Ein gigantischer Baggerarm frisst sich von hinten in die alte Hauptpost neben dem Nürnberger Bahnhof, das markante Gebäude wird immer kürzer. Gegen die Staubentwicklung versprüht eine Düse vorne am Arm laufend Wasser, unten türmt sich der Bauschutt. So verschwindet Stück für Stück ein Monument, das das Nürnberger Stadtbild über Jahrzehnte geprägt hat.