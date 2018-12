Unfall am Weihnachtsabend: Mann fällt in Nürnberg Laterne

Insassen des Wagens bleiben wohl unverletzt - Totalschaden an Anlage und Auto - vor 57 Minuten

NÜRNBERG - Auch am Weihnachtsabend mussten Polizei und Rettungskräfte in Nürnberg ausrücken: Auf der Fürther Straße verlor ein Autofahrer unweit des Datev-Geländes die Kontrolle über seinen Wagen und fällte einen Laternenmasten. Verletzt wurde niemand, sein Wagen ist jedoch Schrott.

Die Front des Opel ist völlig verdellt, der Wagen vom Aufprall gezeichnet. Foto: ToMa



Der Ampelmast kippte auf die gegenüberliegende Fahrbahnseite. Foto: ToMa



Noch ist unklar, warum der Mann mit seinem Opel an einer S-Kurve in der Fürther Straße die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Er lenkte wohl nicht in die Abbiegung ein, fuhr geradeaus - und landete auf dem Grünstreifen, wo er einen Lichtmasten fällte. Die Anlage fiel auf die gegenüberliegende Fahrbahn.

Augenscheinlich wurde weder der Fahrer noch seine Beifahrerin verletzt. Der Schaden ist jedoch enorm: Sein Wagen hat wohl nur noch Schrottwert, der Ampelmast muss ausgetauscht werden.

