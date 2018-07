Unfall auf A3 bei Nürnberg fordert weiteres Todesopfer

Beifahrerin der Unfallverursacherin verstarb am frühen Morgen - vor 52 Minuten

NÜRNBERG - Nach dem folgenschweren Verkehrsunfall auf der A3 am vergangenen Samstagabend (28. Juli), bei dem zwei Personen tödlich verletzt wurden, erlag nun eine weitere Frau ihren Verletzungen - dies berichtet die Polizei am Dienstagvormittag.

Hinter dem ganzen Unfall steckte so viel Wucht, dass die beiden gerammten Fahrzeuge unmittelbar in Flammen aufgingen.

Noch ist die Ursache ungeklärt, die zu dem tödlichen Unfall führte, der inzwischen drei Menschenleben forderte. Offenbar hatte eine 60-Jährige das Ende eines Staus übersehen und war ungebremst auf ein stehendes Auto geprallt. Dieses wiederum war durch die Wucht der Kollision in den Wagen davor geschoben worden. Eine 43-jährige Mutter und ihre 17-jährige Tochter waren dabei ums Leben gekommen.

Das jüngste Opfer ist die 61-jährige Beifahrerin der Unfallverursacherin. Sie verstarb am frühen Dienstagmorgen an den Folgen des schweren Verkehrsunfalls.

