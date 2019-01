Unfall auf der A3: Auto bleibt in Baum hängen

NÜRNBERG - Ein kurioses Bild bot sich den Rettungskräften, die am Freitagnachmittag zu einem Unfall an der A3 bei Nürnberg ausrückten. Ein grau-brauner VW Polo hing am Autobahnkreuz in einem Baum. Während das Heck steil Richtung Spitze aufragte, bohrte sich die Front in den Boden.

Akrobatisch schmiegt sich der VW Polo an den Baum am Autobahnkreuz Nürnberg. Foto: NEWS5 / Oßwald



Wie ein Sprecher der Einsatzzentrale gegenüber nordbayern.de mitteilte, kam der Fahrer des VW Polo gegen 13.30 Uhr mit seinem Wagen beim Wechsel von der A3 auf die A9 Richtung Berlin von der Straße ab. Aus bislang ungeklärter Ursache hing das Auto kurze Zeit später im Baum. Wie genau sich der Unfall ereignet hat, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Der Fahrer konnte sich mit leichten Verletzungen selbst aus dem Wrack befreien.

