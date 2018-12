Unfall auf der Rollnerstraße: Mann von Auto angefahren

Älterer Mann stürzte und erlitt schwere Verletzungen am Kopf - vor 9 Minuten

NÜRNBERG - Am Dienstagmorgen kam es in der Nürnberger Oststadt zu einem Unfall, bei dem ein älterer Fußgänger von einem Auto angefahren und schwer verletzt wurde.

Gegen 7.15 Uhr überquerte ein älterer Herr die Rollnerstraße in Nürnberg an der Kreuzung Wilderstraße/Friedenstraße. Dabei wurde er von dem Chevrolet einer 51-Jährigen erfasst, die Richtung Nordring fahren wollte. Der Mann stürzte und zog sich unter anderem schwere Kopfverletzungen zu. Er wurde nach der Erstbehandlung durch einen Notarzt unverzüglich in ein Krankenhaus gebracht.

Die Autofahrerin blieb unverletzt. Die Rollnerstraße blieb in Richtung Nordring für den Verkehr gesperrt.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.