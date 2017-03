Ein Meer von über 10.000 Orchideenblüten konnten die Besucher der 19. Nordbayerischen Orchideen-Schau 2017 im Bildungszentrum für Blinde und Sehbehinderte (bbs) in Nürnberg-Langwasser bestaunen.

Nürnberg ist zwar nicht Manhattan, in der Frankenmetropole ragen dennoch einige markante Hochhäuser in den Himmel. Einige Wohnanlagen beherben sogar um die 500 Menschen. Welche das sind, lesen Sie in unserer Bildergalerie.