Unfall auf Fürther Straße: Kind von Auto erfasst

Polizei musste die Straße komplett sperren - vor 17 Minuten

NÜRNBERG - Ein schwerer Unfall im Berufsverkehr sorgt am Montagmorgen für größere Verkehrsbehinderungen in der Fürther Straße in Nürnberg. Ein Kind wurde von einem Auto erfasst. Der Verkehr wird derzeit an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Am Montagmorgen wurde ein Kleinkind in der Fürther Straße von einem Auto erfasst und verletzt. Es kommt zu größeren Verkehrsbehinderungen. © ToMa



Am Montagmorgen wurde ein Kleinkind in der Fürther Straße von einem Auto erfasst und verletzt. Es kommt zu größeren Verkehrsbehinderungen. Foto: ToMa



Mitten im morgendlichen Berufsverkehr hat sich in der Fürther Straße ein schwerer Verkehrsunfall ereignet: Gegen 8.40 Uhr wollte ein Kind an einer Fußgängerfurt auf Höhe der U-Bahn-Haltestelle Gostenhof die Straße überqueren. Dabei wurde das Kind von einem Fiat 500, der in stadteinwärtiger Richtung unterwegs war, erfasst und verletzt.

Über den Grad der Verletzungen und das Alter des Kindes konnte Pressesprecher Michael Petzold allerdings noch nichts sagen. Mehrere Einsatzkräfte von Polizei und Rettungsdienst sind vor Ort. Die Fürther Straße musste zwischen der Will- und der Roonstraße für etwa eine halbe Stunde komplett gesperrt werden. Mittlerweile wird der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Aktuell kommt es zu größeren Behinderungen, daher sollen Autofahrer den Bereich großräumig umfahren.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

jm