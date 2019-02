Unfall auf Fürther Straße: Vierjähriges Kind von Auto erfasst

Mädchen wurde leicht verletzt - Es kam zu Verkehrsbehinderungen - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Ein schwerer Unfall im Berufsverkehr sorgte am Montagmorgen für größere Verkehrsbehinderungen in der Fürther Straße in Nürnberg. Ein vierjähriges Mädchen wurde von einem Auto erfasst und verletzt.

Am Montagmorgen wurde ein vierjähriges Kind in der Fürther Straße von einem Auto erfasst und verletzt. Foto: ToMa



Mitten im morgendlichen Berufsverkehr hat sich in der Fürther Straße ein schwerer Verkehrsunfall ereignet: Gegen 8.40 Uhr wollte ein Kind an einer Fußgängerfurt auf Höhe der U-Bahn-Haltestelle Gostenhof die Straße überqueren. Dabei wurde das vierjährige Mädchen von einem Fiat 500, mit dem eine 26-jährige Frau in stadteinwärtiger Richtung unterwegs war, erfasst. Entgegen erster Meldungen wurde das Kind laut Polizei glücklicherweise nur leicht verletzt.

Mehrere Einsatzkräfte von Polizei und Rettungsdienst waren vor Ort. Die Fürther Straße musste zwischen der Will- und der Roonstraße für etwa eine halbe Stunde komplett gesperrt werden. Laut Polizei kam es für die Dauer der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme in der Fürther Straße bis circa 10.30 Uhr zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Erst Anfang Februar wurde ein zehnjähriger Schüler in der Fürther Straße auf Höhe der Paumgartnerstraße von einem Auto erfasst und schwer verletzt. Im Juli letzten Jahres wurde unweit des Justizpalastes ein Mädchen von einem Mercedes angefahren. Die Neunjährige erlag später ihren Verletzungen.

Der Artikel wurde am 18. Februar 2019 um 11.40 Uhr aktualisiert.

