Am Mittwochmorgen führte die Polizei einen jungen Schüler aus der Nürnberger Berufsschule am Stadtpark. Der 21-jährige Afghane sollte in sein Heimatland abgeschoben werden. Doch die Situation eskalierte.

Auf der Autobahn 6 bei Langwasser hat es am Dienstagmorgen gekracht. Nach bisherigen Erkenntnissen waren vier Pkw, sowie zwei Sattelzugmaschinen und ein Lkw am Unfall beteiligt. Mehrere Personen wurden verletzt, die Autobahn war für längere Zeit vollständig gesperrt.

Dirk Freyberger hat im Kurs nicht nur die schönste Grillschürze an, er kennt sich auch am besten aus. Der Fleischsommelier weiß genau, welche Kuh am besten schmeckt und an wel­chen Stücken man sich gar nicht satt essen kann.