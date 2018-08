Unfall im Nürnberger Norden: Audi fährt gegen Passat

Fahrzeuge stießen in Gewerbegebiet zusammen - Ein Leichtverletzter - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - In Ziegelstein sind am Freitagnachmittag zwei Autos in einem Gewerbegebiet zusammengestoßen. Eines der Fahrzeuge kam gerade aus einer Hofeinfahrt, als sich ein weiteres Auto näherte.

Wie hoch der Schaden an den Fahrzeugen ist, ist derzeit noch nicht bekannt. Foto: NEWS5 / Oßwald



Der Audi und der Passat waren kurz nach 15 Uhr im Gewerbegebiet rund um die Neuwieder Straße in Ziegelstein im Nürnberger Norden unterwegs. Eines der Autos verließ gerade die Hofeinfahrt, während das andere auf der Neuwieder Straße in dessen Richtung unterwegs war. Die beiden Fahrer erkannten die Situation zu spät - es kam zum Zusammenstoß.

Einer der Beteiligten wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, ist laut Polizei noch nicht klar.

