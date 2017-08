Unfall in der Nürnberger Südstadt: Auto kracht in Transporter

NÜRNBERG - Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Freitagabend in der Nürnberger Südstadt. Eine Pkw-Fahrerin kam von der Fahrbahn ab und krachte in einen am Straßenrand geparkten Transporter. Die Wölckernstraße war kurzzeitig stadtauswärts komplett gesperrt.

Die Fahrerin eines VW Tiguan kam auf der Wölckernstraße vermutlich wegen gesundheitlicher Probleme von der Fahrbahn ab. Dort krachte sie in einen geparkten Mercedes-Transporter, der durch den Aufprall auf einen weiteren geparkten Mercedes geschoben wurde. Die beiden am Straßenrand abgestellten Fahrzeuge waren unbesetzt, die Fahrerin des Tiguan wurde unter laufender Reanimation in den Krankenwagen gebracht.

Die Wölckernstraße war kurzzeitig zwischen der Pillenreuther Straße und der Allersberger Straße stadtauswärts komplett gesperrt.

Der Artikel wurde am 25. August um 20.17 Uhr aktualisiert.

