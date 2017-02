Unfall in der Südlichen Fürther Straße: Audi rammt SUV

Einsatz für die Nürnberger Berufsfeuerwehr - Person erleidet Schock - vor 6 Stunden

NÜRNBERG - Ein größerer Einsatz von Polizei, Rettungskräften und Feuerwehr hat am Donnerstagabend nahe des Nürnberger Plärrers für Aufsehen gesorgt. In der Südlichen Fürther Straße war ein Audi in einen Mercedes-Geländewagen gekracht.

Blaulichtschein in der Südlichen Fürther Straße: Zwei Fahrzeuge sind dort am Donnerstagabend kollidiert. Foto: ToMa



In der Südlichen Fürther Straße in Nürnberg hat sich am Donnerstagabend ein Verkehrsunfall ereignet. Ein Audi war gegen 20.45 Uhr in einen Mercedes-Geländewagen gekracht. Weil ein Insasse des Audis zunächst über Schmerzen im Nackenbereich klagte und nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der Patient aus dem Fahrzeug geschnitten werden muss, wurde auch die Berufsfeuerwehr Nürnberg alarmiert.

Schnell war jedoch klar, dass die Feuerwehrleute kein schweres Gerät einsetzen mussten. Nach Auskunft eines Polizeisprechers erlitt bei dem Zusammenstoß letztlich eine Person einen Schock. Außerdem entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden.

Nach ersten Erkenntnissen der Einsatzkräfte vor Ort hatte der Fahrer des Geländewagens den herannahenden Audi übersehen, als er mit seinem SUV aus einer Einfahrt am rechten Fahrbahnrand auf die Südliche Fürther Straße auffahren wollte. Der Polizeisprecher bestätigte gegenüber nordbayern.de später nur, dass der Unfall "beim Fahrspurwechsel" passierte.

Die zwei Fahrstreifen der Südlichen Fürther Straße in Richtung Fürth waren während des Einsatzes bis etwa 21.15 Uhr gesperrt. Die Polizei leitete den Verkehr über eine der beiden Spuren auf der Gegenfahrbahn um.

sh

