Unfall in der Südstadt: Autofahrer übersieht Straßenbahn

Auf den Linien 5, 6 und 8 kommt es zu Verzögerungen und Ausfällen - vor 2 Stunden

NÜRNBERG - Am Samstag kam es gegen 11.20 Uhrnahe des Aufseßplatzes zu einer Kollision zwischen einem Auto und einer Straßenbahn. Die Unfallaufnahme läuft noch. Zwei Menschen in der Straßenbahn wurden leicht verletzt.

Gegen 11.20 Uhr kam es in der Landgrabenstraße in Nürnberg in der Nähe des Aufseßplatzes zu einer Kollision zwischen einem Auto und einer Straßenbahn. Laut den ersten Erkenntnissen der Polizei wollte ein Auto fahrer einem Ausparkenden Wagen ausweichen. Dabei übersah er die daneben befindliche Straßenbahn. Es kam zum Zusammenstoß.

Soweit die Polizei mitteilt, wurden zwei Insassen der Straßenbahn leicht verletzt.

Die VGN informiert darüber, dass es zu Ausfällen und Verzögerungen auf der Linie 5, 6 und 8 kommen kann. Die Haltestellen der Linie 5 zwischen Christuskirche und Haubtbahnhof S werden nicht angefahren, sowie die Stationen der Linie 6 zwischen Schweigerstraße und Christuskirche. Es wurde ein Ersatzverkehr eingerichtet.

Weitere Informationen folgen.

