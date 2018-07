Unfall in Nürnberg geschah nach illegalem Autorennen

Audi wurde von Straße abgedrängt und fuhr in eine Baustelle - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - In der Nacht zum Samstag wurden bei einem Verkehrsunfall in der Nähe des Rathenauplatzes drei Personen verletzt. Wie die Polizei nun mitteilt, soll dem Vorfall ein illegales Autorennen vorangegangen sein. Der Fahrer eines roten Golf flüchtete vom Unfallort.

In der Nacht zum Samstag ist ein Audifahrer im Nürnberger Norden in eine Baustelle gefahren. Er krachte mit seinem Wagen in einen dort geparkten Mercedes. Der Fahrer eines roten Golfs hatte den Audi zuvor bei einer Fahrbahnverengung nicht rechtzeitig einscheren lassen. Die beiden Fahrer lieferten sich ein illegales Autorennen, sie fuhren mit hoher Geschwindigkeit nebeneinander.