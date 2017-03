Unfälle in der Region: Oft sind Raserei und Tippen schuld

NÜRNBERG - Mit Bleifuß fahren ist der üble Trend auf Mittelfrankens Straßen. Aus der aktuellen Verkehrsstatistik der Polizei geht hervor, dass die Raserei die Hauptursache bei Unfällen ist. Als besonders riskant gilt bei der Polizei noch ein anderer Punkt: der Blick aufs Handy und das Tippen von Nachrichten während der Fahrt.

Auf unserer interaktiven Karte sehen Sie die detailierte Verkehrsunfallstatistik für die Landkreise von Januar bis November 2015 und 2016. Daten: Bayerisches Landesamt für Statistik, Visualisierung: Viola Bernlocher.

Trotz der vielen tragischen Ereignisses im vergangenen Jahr ist die Zahl der Menschen, die auf Nürnbergs Straßen ums Leben kamen, erfreulicherweise weiter gesunken. Starben 2015 neun Menschen, waren es 2016 noch acht, wie auf der Pressekonferenz zur Verkehrsunfallstatistik bekanntgegeben wurde. Verglichen mit 2014, ist das eine positive Entwicklung. Denn damals ließen 13 Menschen ihr Leben.

In ihrer Bilanz hat die Polizei zwei Schwerpunkte herausgearbeitet. Einer davon: Ob im Umland oder in der Stadt - der Hang, das Gaspedal kräftig durchzudrücken, hat zugenommen. "Die Raserei ist mit einem Anteil von 40 Prozent die Hauptunfallursache", sagt der leitende Polizeidirektor Hermann Guth.

Superblitzer soll Raser stoppen

Ein effektives Mittel, um Verstöße in der Stadt festzustellen, ist der neue Superblitzer an der Kreuzung Bucher Straße/Nordring. Der "PoliScan red + speed" steht seit 4. Juni 2016 an diesem Knotenpunkt. Bis Ende des Jahres hat das gefürchtete Gerät 3690 Raser registriert, der Schnellste bretterte mit Tempo 123 über die Kreuzung, 1160 Kraftfahrer fuhren hier bei Rot.

Doch bleibt es nicht bei dieser einen mannshohen Säule. Mit zwei weiteren dieser Superblitzer müssen Verkehrssünder bald rechnen. An der Kreuzung Gustav-Adolf-Straße/Geisseestraße und an der Frankenstraße/Pillenreuther Straße wurden jüngst zwei weitere digitale Überwachungssäulen installiert. "Im Laufe der ersten Jahreshälfte werden die scharf gestellt", sagt Werner Meier.

Was das Foto beim Blitzen festhält, wird geahndet: Abgesehen von der Geschwindigkeit, erkennen die Beamten auch, ob der Fahrer angeschnallt war oder ein Handy am Ohr hatte. Wer mit dem Smartphone während der Fahrt herumhantiert, gefährdet sich und andere, betont Meier.

Ein Beispiel: Lässt sich ein Fahrer mit seinem Mobiltelefon bei einer Geschwindigkeit von 50 km/h fünf Sekunden lang ablenken, legt er eine Entfernung von 70 Metern "im Blindflug" zurück. "Wer während der Fahrt sogar eine Nachricht tippt, nimmt ein bis zu zwölffaches Unfallrisiko in Kauf."

Bußgelder zu mickrig

Die Bußgelder sind seiner Ansicht nach zu mickrig. "Warnungen und Regeln im Straßenverkehr scheinen bei vielen im Kopf nicht verankert zu sein", sagt er mit Blick auf den stetigen Anstieg bei Handy-Verstößen. Ginge es stärker an den Geldbeutel, würde sich das ändern. In Nachbarländern wie der Schweiz müssen Verkehrssünder wesentlich tiefer in die Tasche greifen und mit härteren Konsequenzen rechnen.

Leicht gestiegen sind in Nürnberg die Verkehrsunfälle, an denen junge Erwachsene im Alter von 18 bis 24 Jahren beteiligt waren - es waren insgesamt 1362 (2015: 1346). Aus dieser Altersgruppe leben in Nürnberg 47.005, die Meier als "Risikogruppe" bezeichnet. Ihr Anteil liegt aber deutlich unter dem der Senioren. In Nürnberg wohnen 106.525 Menschen im Alter ab 65. Sie sind nicht so häufig in Unfälle verwickelt: 2016 waren es 1206 (2015: 1187). Doch wenn es dazu kommt, sind sie in den meisten Fällen die Hauptverursacher. Meier: "Die Unfälle verlaufen bei dieser Altersgruppe oft schwer."

