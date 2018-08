Unglück in den Alpen: Nürnberger stürzt in den Tod

KIRCHDORF IN TIROL - Tragischer Unfall in den Tiroler Alpen: Ein 28-jähriger Nürnberger ist am Samstag bei einer Wanderung im Kaisergebirge in Österreich tödlich verunglückt.

Der Mann, der gemeinsam mit seinen zwei Brüdern und seinem Vater unterwegs war, kehrte nach Angaben der Polizei alleine um, weil er bei einer Abzweigung seinen Rucksack und seine Wanderstöcke vergessen hatte. Dabei sei der junge Mann rund 100 Meter über steiles Gelände abgestürzt. Seine Leiche wurde vom Polizeihubschrauber geborgen. Der Vater und seine drei Söhne waren am Samstag vom Stripsenjochhaus am Wilden Kaiser in Richtung Eggersteig gewandert.

