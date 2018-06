Urteil im Prozess um Nürnberger Prostituierten-Morde erwartet

Der Verteidiger forderte eine Verurteilung und maximal 15 Jahre Haft - vor 3 Stunden

NÜRNBERG - Im Prozess um die Morde an zwei Prostituierten in Nürnberg soll am Montagvormittag das Urteil gesprochen werden. Zum Tathergang hat sich der Angeklagte bisher nicht geäußert.

Die Staatsanwaltschaft wirft einem 22-jährigen Mann vor, Ende Mai 2017 eine 22 Jahre alte Sexarbeiterin erdrosselt zu haben. Knapp zwei Wochen später nach seiner ersten Tat soll der Angeklagte eine 44 Jahre alte Prostituierte auf die gleiche Weise ermordet haben. Beim Prozessauftakt vor dem Landgericht Nürnberg-Fürth hatte der Angeklagte gestanden, die zwei Frauen getötet zu haben. Zum Tathergang äußerte sich der Deutsche nicht.

Die Anklage hatte in ihrem Schlussvortrag lebenslange Haft gefordert. Der Staatsanwalt beantragte, zudem die besondere Schwere der Schuld festzustellen. Damit könnte der Angeklagte nicht darauf hoffen, nach 15 Jahren entlassen zu werden. Der Ankläger hielt zudem die anschließende Unterbringungen in der Sicherungsverwahrung für angebracht. Auch der Verteidiger forderte, den 22-Jährigen wegen Mordes in zwei Fällen zu verurteilen. Er beantragte jedoch maximal 15 Jahre Haft wegen verminderter Schuldfähigkeit aufgrund einer psychischen Störung.

Die Leichen der Frauen waren gefesselt in deren Wohnungen gefunden worden. Laut Anklage hat der 22-Jährige die Frauen während des Geschlechtsverkehrs ermordet. Danach habe er ihre Betten in Brand gesetzt, um seine Spuren zu verwischen.