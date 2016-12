VAG demonstriert: Die Türen der U-Bahnen sind sicher

NÜRNBERG - Die VAG sieht im U-Bahnverkehr keinerlei Sicherheitslücken: Es sei kein Fall bekannt, in dem Menschen oder Gegenstände in U-Bahn-Türen eingeklemmt wurden und der Zug trotzdem losgefahren sei - obwohl Zeugen Gegenteiliges berichtet hatten.

Die VAG sieht im U-Bahnverkehr keinerlei Sicherheitslücken. © Eduard Weigert



Wie berichtet, hatten Zeugen am ersten Weihnachtsfeiertag gesehen, wie ein Kind in die Türe der losfahrenden Bahn eingeklemmt und von einem Mann herausgezogen wurde. Die VAG bestreitet das. Die Kameras zeigten nur, dass der Junge auf dem Bahnsteig zum fahrenden Zug laufe, aber nicht die beschriebene Situation. Außerdem wäre die Bahn nicht losgefahren, wenn etwas zwischen den Türen gesteckt hätte.

Auch wenn, angeregt von dem Fall am Aufseßplatz, mittlerweile viele Fahrgäste von eingeklemmten Händen, Kinderwagen oder Kleidungsstücken berichten, beteuerte VAG-Mitarbeiter Thomas Luber: "Es wird alles getan, um die Fahrgäste nicht zu verletzen." Wenn etwas zwischen den Türen stecke, könne der Wagen nicht losfahren oder werde sofort abgebremst.

Luber, Chef des Bereiches Schienenfahrzeuge, stellte sich als "Versuchskarnickel" zwischen die schließenden Türen des neuesten U-Bahn-Modells DT3F. Die Wucht des Aufpralls mit 15 Kilogramm sei zwar unangenehm, aber verletze niemanden. Nach drei Sekunden öffnete die Türe wieder ein Stück, so dass der VAG-Mann wieder loskam. Mit dem Ortstermin in der U-Bahn-Werkstatt der VAG in Langwasser reagierte die VAG auf die Kritik an ihrer Sicherheitstechnik.

Zwei unterschiedliche Systeme sorgen laut VAG an den U-Bahn-Türen für größtmögliche Sicherheit. Eine spezielle Sensorik am Türmotor reagiere, wenn das Schließen schwerer gehe. Dann öffne die Türe automatisch wieder, die Bahn werde gestoppt. Außerdem läuft im Inneren der Gummilippe ein Infrarot-Strahl, der abreißt, wenn ein Gegenstand dagegen drückt oder an ihm gezerrt wird. Diese "Selbstbefreiung" sei möglich und von den Vorschriften gedeckt. Sie sei die Absicherung für den Notfall.

Thomas Luber: "Das passiert auch, wenn etwas zwischen den Türkanten herausgezogen wird." In der fahrerlosen U-Bahn greift dann die Leitstelle ein, in der manuell gesteuerten Modellen müsse der Fahrer das Problem erkennen und reagieren. Dass eingeklemmte Fahrgäste panisch reagierten, sei verständlich. Gefährlich werde es jedoch nie.

Alle 46 moderneren Nürnberger U-Bahnen seien mit der Technik ausgestattet, die 46 älteren Fahrzeuge seien 2004 nachgerüstet worden. Alles sei Tüv-geprüft, ständig gewartet und entspreche europäischen Sicherheitsnormen und Vorschriften. Deshalb gebe es keinerlei Sicherheitsdefizit bei den Türen, die sich im Minutentakt öffnen und schließen.

