VAG geht mit Tricks gegen Vandalismus vor

Mit Graffiti besprühte Bahnen dürfen in Nürnberg nicht ausrücken - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Mehrere Hunderttausend Euro müssen die Verkehrsbetriebe jedes Jahr berappen, um mutwillige Zerstörungen zu reparieren. Die VAG hat verschiedene Strategien entwickelt, um dem Vandalismus etwas entgegenzusetzen - wenn auch nicht unbedingt mit durchschlagendem Erfolg.

Vandalismus im öffentlichen Raum: Die VAG steckt jährlich einen sechsstelligen Betrag in Reparaturarbeiten. © dpa



Vandalismus im öffentlichen Raum: Die VAG steckt jährlich einen sechsstelligen Betrag in Reparaturarbeiten. Foto: dpa



Zerschnittene Polster in U-Bahnen, verkratzte Fenster bei Straßenbahnen, demolierte Fahrkartenautomaten: An den öffentlichen Verkehrsbetrieben lassen Unbekannte häufig ihre Wut aus. Die Täter können bei weitem nicht immer ermittelt werden. Aber: "Die Aufklärungsquote ist hoch", meint VAG-Pressesprecherin Yvonne Müller, ohne jedoch ins Detail zu gehen. Denn Kameras in U-Bahnen und Straßenbahnen (und künftig auch in Bussen) kommen den Schuldigen auf die Spur.

Wenn die U-Bahn nachts nach ihrer letzten Fahrt einrückt und gesäubert wird, schaut das Reinigungs-Personal auf mögliche Schäden. Werden welche entdeckt, geht sofort eine Meldung an die Kollegen, die dann die Videoaufzeichnungen der letzten 24 Stunden durchsehen.

Kameraüberwachung hat laut VAG einiges verbessert

Durch die seit rund zehn Jahren bestehende Kameraüberwachung hat sich laut VAG einiges verbessert: Die Schadenszahlen sind zurückgegangen. Wenn nun - wie für 2017 angekündigt - auch die Kameras an den Bahnsteigen auf den neuesten Stand gebracht werden, trägt diese Elektronik ebenfalls zur Täterfindung bei. Bisher besteht noch großer Nachholbedarf. Denn die Aufnahmen sind derart schlecht, dass man kaum etwas erkennt.

Doch Überwachung ist nur ein Mittel, um Zerstörungen vorzubeugen. Mit hochwertigem Material in den Fahrzeugen versucht die VAG, die Hürde hochzuschrauben - nach dem Motto: Bei etwas Neuem und optisch Ansprechendem ist die Hemmung, etwas zu demolieren, größer als bei alten, abgesessenen Sitzen.

Ein weiterer psychologischer Trick der VAG: Graffiti werden so schnell wie möglich beseitigt. Straßenbahnen, Busse und U-Bahnen dürfen nicht mit Sprayereien in der Öffentlichkeit zu sehen sein. So will man den Sprayern das Erfolgserlebnis nehmen, dass ein Gefährt mit ihrer "Handschrift" durch die Stadt rollt.

Auch die Deutschen Bahn musste sich kürzlich mit einem Vandalismus-Fall in Franken auseinandersetzen: Anhänger von Spielvereinigung Greuther Fürth und dem 1. FC Nürnberg beschmierten einen Zug mit gegenseitigen Kampfansagen.

Hartmut Voigt