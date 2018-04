VAG-Rekord: Immer mehr Nürnberger fahren Bus und Bahn

2017 legte jeder Einwohner im Schnitt 2049 Fahrten mit Öffentlichen zurück - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Immer mehr Nürnberger steigen lieber in die Bahn und den Bus als in das eigene Auto - das zumindest verkündet die VAG. Sie meldet sogar Rekordzahlen. Jeder Vierte nutzt demnach täglich die öffentlichen Verkehrsmittel.

Immer mehr nutzen die U-Bahnen und Busse in Nürnberg. Da kann es auch mal eng werden. © Stefan Hippel



Wie die VAG mitteilt, haben im Jahr 2017 so viele Nürnberger wie noch nie die öffentlichen Nahverkehrsmittel genutzt. Durchschnittlich 219 Fahrten legte jeder Bewohner mit dem Öffentlichen Personen Nahverkehr (ÖNPV) zurück, seit Beginn der Erhebungen dieser Daten von der VAG der höchste Wert. 1989 waren es beispielsweise nur 194 Fahrten pro Jahr und Person gewesen. Jeder Vierte nutzt zudem Bus und Bahn täglich - das schont nicht nur die Nerven, sondern auch die Umwelt.

Verzichten aufs Auto

Dementsprechend sank auch die Autonutzungsquote, behauptet die VAG. 1989 benutzten die Nürnberger ihr Auto noch etwa 2,3 mal pro Tag, bis letztes Jahr sank dieser Wert auf 1,8. Umgerechnet in Minuten nutzten die Nürnberger ihr Auto im Durchschnitt nur noch 33 Minuten täglich.

Grund dafür könnte ein Umdenken in der Bevölkerung sein. 89 Prozent sehen in der Verkehrsbelastung ein ernstzunehmendes Problem. Gerade die junge Generation verzichtet oft auf einen einen Wagen, viele machen schon gar nicht mehr den Führerschein. 31 Prozent der 18- bis 29-Jährigen nutzten 2017 die Öffentlichen - sieben Prozent mehr als zu Beginn der Statistiken der VAG. Gleichzeitig sank in dieser Altersgruppe die Nutzung des eigenen Autos von 39 auf 30 Prozent. Eine deutliche Entwicklung also.

