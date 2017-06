Vater erschlagen: Sohn räumt Tat vor Gericht ein

Keine Angaben zum Motiv - Urteil könnte am 20. Juni fallen - vor 24 Minuten

NÜRNBERG - Ein Nürnberger (41) soll seinen Vater zu Tode geprügelt haben: Zum Prozessauftakt spricht er von einer "Überreaktion".

Als am späten Nachmittag des 17. September 2016 der Notruf bei der Leitstelle einging, war nur von einer "bewusstlosen Person" die Rede – doch sowie die Feuerwehrleute die Wohnung in der Sulzbacher Straße betraten, ahnten sie, dass hier ein Verbrechen geschehen war: Vor einem Schlafsofa, so schildern zwei Berufsfeuerwehrleute im Zeugenstand vor der Schwurgerichtskammer, lag ein älterer Mann. Sein Puls sei nicht mehr zu spüren gewesen, an seinem Hinterkopf klebte Blut, an seinen Armen zeigten sich Hämatome, selbst die Wände wiesen Blutspritzer auf. Im Hintergrund, so erinnert sich einer der Feuerwehrmänner, habe die Ehefrau (65) des Patienten erklärt, dass ihr Mann aus dem Bett gefallen sei.

Massive Verletzungen

Doch nach der Obduktion steht fest: Ein Sturz aus dem Bett erklärt diese Verletzungen nicht. Die Rechtsmediziner dokumentierten zahlreiche Hämatome an Kopf und Körper, flächenhafte Unterblutungen, Schwellungen, Riss- und Quetschwunden über dem linken Unterkiefer und am Kinn, mehrreihige Rippenbrüche, Leberrisse sowie einen Bruch des Schambeins. Der Familienvater (78) war an jenem Samstagnachmittag an Atemversagen gestorben – er verblutete nach innen, seine Lunge versagte.

Noch am selben Tag wurde der eigene Sohn des Mannes dem Ermittlungsrichter vorgeführt, seither sitzt der 41-Jährige in U-Haft. Zu Prozessbeginn, die Staatsanwaltschaft wirft ihm Totschlag vor, räumt er vor dem Landgericht Nürnberg-Fürth ein, seinen Vater erschlagen zu haben, der eigene Drogenkonsum habe dabei keine Rolle gespielt. Vielmehr sei die Tat eine "Überreaktion" gewesen, denn sein Vater habe ihn zuvor als "Stinkstiefel" bezeichnet.

Was genau zu der angeblichen Überreaktion führte, wollte der Angeklagte jedoch nicht erklären. Seine Aussage ist widersprüchlich: So schildert er, dass in seiner Familie Gewalt an der Tagesordnung gewesen sei, andererseits beschreibt er seinen Vater als "liebevoll".

Die Schwester und die Mutter des Angeklagten schweigen zu den Vorwürfen, sie nutzen ihr Recht, die Aussage zu verweigern; allerdings merkt die Schwester an, dass ihr Bruder eigentlich "keiner Fliege etwas zuleide tun könne". Bislang sind für den Prozess drei weitere Termine geplant.

Bis der Notarzt am Tatort eintraf – die Rettungsdienste waren an jenem Samstagnachmittag alle im Einsatz —, überbrückten die Feuerwehrleute die Zeit. Da die Berufsfeuerwehr regelmäßig Erste Hilfe leistet, haben die meisten Berufsfeuerwehrleute auch eine Ausbildung zum Rettungssanitäter.

