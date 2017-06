Vater totgeprügelt: Zehn Jahre Haft für 41-jährigen Sohn

NÜRNBERG - Das Landgericht Nürnberg-Fürth hat am Dienstag einen 41-Jährigen wegen Totschlags zu zehn Jahren Gefängnis verurteilt. Der Mann hatte im September 2016 seinen Vater im Nürnberger Stadtteil Wöhrd zu Tode geprügelt.

Der 41-jährige Sohn leidet an Persönlichkeitsstörung. Er gilt deshalb als vermindert schuldfähig. Foto: News5



Der 78 Jahre alte Mann war am 17. September 2016 leblos in seiner Wohnung in der Sulzbacher Straße gefunden worden. Der herbeigerufene Rettungsdienst konnte ihm nicht mehr helfen. Er war seinen massiven äußerlichen und inneren Verletzungen bereits erlegen. Noch am gleichen Tag wurde der Sohn des Mannes, der ebenfalls mit in der Wohnung lebte, festgenommen. Er wurde am Dienstag von der Schwurgerichtskammer des Landgerichts wegen Totschlags verurteilt. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass der 41-Jährige seinen Vater mit Fäusten und Tritten malträtiert hat. Er habe den Tod des Rentners billigend in Kauf genommen. Der 78-Jährige zog sich unter anderem mehrere Rippenbrüche und innere Verletzungen zu.

Persönlichkeitsstörung mildert Urteil

Hintergrund der Tat ist nach Überzeugung des Gerichts eine schwierige Beziehung zwischen Vater und Sohn. Der 78-Jährige soll nach Zeugenaussagen seinen Kindern gegenüber ein despotisches Verhalten an den Tag gelegt haben. Am 17. September 2016 eskalierte der Konflikt dann. Weil der Angeklagte unter anderem aufgrund einer Persönlichkeitsstörung vermindert schuldfähig ist, wurde die Strafe gemildert. Zu Gute kam dem 41-jährigen auch sein Geständnis. Am Ende verurteilte das Gericht den Nürnberger zu zehn Jahren Gefängnis.

Bereits am Montag hatten Staatsanwalt und Verteidiger plädiert: Der Vertreter der Anklage hatte zehneinhalb Jahre wegen Totschlags gefordert. Rechtsanwalt Lennart Popp war dagegen von gefährlicher Körperverletzung mit Todesfolge in einem minderschweren Fall ausgegangen. Er hatte viereinhalb Jahre Gefängnis für ausreichend gehalten.