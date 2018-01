Verdächtiges Gepäck: Hauptbahnhof war teilweise gesperrt

Mittelhalle und Galerie konnten am Freitag vorübergehend nicht betreten werden - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Freitagnacht fanden Bundespolizisten am Hauptbahnhof in einem Lebensmittelgeschäft zwei herrenlose Gepäckstücke. Es wurden Spezialkräfte zum Entschärfen hinzugezogen und Teile des Bahnhofs gesperrt. Es konnte jedoch Entwarnung gegeben werden.

In der Nacht zum Samstag gegen 23 Uhr wurde die Bundespolizei auf einen Koffer und einen Rucksack aufmerksam. Die Gepäckstücke befanden sich im Lebensmittelladen Rewe to go, welcher rund um die Uhr am Bahnhof geöffnet hat. Nach einer Sichtung des Videomaterials wurde deutlich, dass zwei Männer mit dem Gepäck in den Laden kamen, den Hauptbahnhof aber dann ohne ihr Gepäck wieder verlassen hatten.

Da sich dieses Verhalten als durchaus verdächtig erwies, wurden Spezialkräfte zur Entschärfung angefordert, welche aus München anreisen mussten. Im Bahnhof wurde zur Sicherheit Teile der Mittelhalle und der Galerie gesperrt. Die Entschärfer gaben für die Gepäckstücke nach genauer Untersuchung Entwarnung. Auch die Besitzer konnten aufgespürt werden, nur gestaltete sich die Kommunikation reichlich schwierig, da beide aus dem Ausland stammten.

