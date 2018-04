Verdi-Demo am Mittwoch: Nürnberg droht Verkehrskollaps

NÜRNBERG - Bis zu 7000 Menschen werden am Mittwoch durch Nürnberg ziehen, Verdi macht im Ringen um mehr Geld für die Beschäftigen im Öffentlichen-Dienst ernst. Das hat Folgen - und dürfte wohl Staus produzierten. Auch die VAG rechnet mit immensen Problemen.

Am Mittwoch erreichen die Verdi-Streiks ihren Höhepunkt in Mittelfranken. Acht Demonstrationszüge sollen durch Nürnberg ziehen. © lio



Am Mittwoch wird das Nürnberger Stadtbild von Streikenden geprägt sein: Von 8.30 Uhr bis 11 Uhr versammeln sich die Tausende Beschäftige aus dem öffentlichen Dienst in der Stadt. Vorallem Mitarbeiter des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamts, der kommunale Verwaltungen, der Wertstoffhöfe, der Stadtreinigungen und der Müllabfuhr, der kommunalen Verkehrsüberwachung, Krankenhäuser, Kindertagesstätten und Stadtwerke legen ihre Arbeit nieder.

Neben den betroffenen Eltern der bestreikten Kitas, die teilweise auf Notgruppen ausweichen können, werden auch Verkehrsteilnehmer die Streiks zu spüren bekommen.

Die zentale Kundgebung wird zwischen 8 und 14 Uhr auf dem Nürnberger Kornmarkt stattfinden, dort wird gesperrt sein. Nach Verdi-Angaben werden wohl bis zu 7000 Streikende aus ganz Nordbayern erwartet. Der Verkehr wird laut Polizei über die Frauengasse über die Klaragasse zur Grasergasse abgeleitet. Die Einbahnstraßenregelungen dort werden kurzzeitig aufgehoben. Die Polizei rät, das Areal weiträumig zu umfahren.

Auch die VAG wird von dem Streik ausgebremst. Wo genau es zu Problemen kommt, kann der Verkehrsbetrieb zwar noch nicht sagen, besonders betroffen werfen aber wohl die Straßenbahnlinien 4, 5, 6 und 8 sein. "Aber auch diverse Buslinien im gesamten Stadtgebiet können zeitweise behindert werden", heißt es in einer Pressemitteilung. Durch Rückstaus können auch Linien, die nicht direkt im Gebiet der Streiks liegen, ausgebremst werden.

Die größten Probleme im Nahverkehr erwartet die VAG zwischen 9 und 10.30 Uhr, etwa am Plärrer. Auch die Straßenbahn wird in diesem Zeitraum nur sehr eingeschränkt fahren können. "Je nach Verlauf können sie nur unregelmäßig bis gar nicht fahren", teilt der Verkehrsbetrieb mit. Eventuell werde man - je nach Intensität des Streiks - Ersatzbusse zur Verfügung stellen.

Das sind die acht Routen, die durch Nürnberg geplant sind:

Acht Demonstrationszüge werden am Mittwoch durch Nürnberg ziehen. © Sör



Route 1: Start um 9.15 Uhr am Kirchenweg, dann Friedrich-Ebert- Platz, Bucher Straße, Neutorgraben, Westtorgraben, Spittlertorgraben, Am Plärrer, Ludwigstraße, Dr.-Kurt- Schumacher-Straße, Kornmarkt.

Route 2: Start um 9.30 Uhr am Hauptmarkt, dann Waaggasse, Weintraubengasse, Maxplatz, Am Hallertor und mündet danach in die Route 1.

Route 3: Start um 8.30 Uhr in der Sandreuthstraße, dann Dr.- Luppe-Platz, Volkmannstraße, An den Rampen, Frankenschnellweg, Rothenburger Straße, Obere Kanalstraße, Südliche Fürther Straße, Fürther Straße, Am Plärrer, Frauentorgraben, Färbertor, Färberstraße, Dr.-Kurt-Schumacher- Straße, Kornmarkt.

Route 4: Start um 9.30 Uhr in der Fürther Straße ab der Kreuzung Maximilianstraße, Südliche Fürther Straße, Am Plärrer, Ludwigstor, Ludwigstraße, Jakobsplatz, Dr.-Kurt-Schumacher-Straße, Kornmarkt.

Route 5: Start um 9.30 Uhr am Richard-Wagner-Platz, Frauentorgraben, Am Plärrer, Ludwigstor, Ludwigstraße, Jakobsplatz, Dr.-Kurt-Schumacher-Straße, Kornmarkt.

Route 6: Start um 10 Uhr am Prinzregentenufer, Steubenbrücke, Marientorgraben, Königstorgraben, Königstor, Königstraße, Hallplatz, Kornmarkt.

Route 7: Start um 9.15 Uhr in der Kressengartenstraße, Wöhrder Talübergang, Wassertorstraße, Wollentorstraße, Keßlerplatz, Theodorstraße, und mündet danach in die Route 6.

Route 8: Start um 9.30 ab Fernmeldeturm Ecke Hansastraße / Schweinauer Hauptstraße, Schweinauer Hauptstraße, Schwabacher Straße, Bauerngasse, Gostenhofer Hauptstraße, Am Plärrer, Ludwigstor, Ludwigstraße, Jakobsplatz, Dr.-Kurt-Schumacher-Straße, Kornmarkt.

Laut der Stadt Nürnberg dienen außerdem das Prinzregentenufer, der Busparkplatz an der Grasergasse und die rechte Spur der Kressengartenstraße dienen als Stellfläche der Anreisebusse für die Demonstranten. Auch hier wird es zu Problemen kommen.

