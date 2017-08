Verkäuferin abgelenkt: Trickdiebe greifen in die Kasse

NÜRNBERG - Zwei Unbekannte lenkten am Mittwochabend die Angestellte einer Lottoannahmestelle ab und stahlen einen größeren Geldbetrag aus der Kasse. Die Diebe kamen unerkannt davon. Die Polizei bittet nun um Hinweise.

Am Mittwoch gegen 17.15 Uhr betraten die beiden Männer die Lottoannahmestelle in einem Warenhaus in der Virnsberger Straße. Laut Polizeiangaben lenkte einer der beiden die 33-jährige Verkäuferin so geschickt ab, dass der zweite Täter sich an der Frau vorbeischleichen konnte und hinter dem Verkaufstresen die Kasse öffnete.

Als die 33-Jährige merkte, was vor sich ging, hatte der Dieb schon einen größeren Geldbetrag aus der Kasse genommen und ergriff nun die Flucht. Die Frau verfolgte ihn noch bis zum Hauptausgang, konnte ihn jedoch nicht mehr einholen. Ebenso wenig gelang es ihr den Komplizen des Flüchtigen zu stoppen. Dieser rannte an ihr vorbei, als sie in den Laden zurückkehrte.

Anhand der vorhandenen Videoaufzeichnungen können die beiden Trickdiebe wie folgt beschrieben werden:

Einer der Männer war zirka 35 Jahre alt und etwa 185 Zentimeter groß. Er hatte eine Glatze und eine kräftige Statur und trug ein helles T-Shirt mit blauer Hose.

Der zweite Täter war ebenfalls rund 35 Jahre alt und etwa 175 Zentimeter groß. Er hatte dunkelblonde kurze Haare und trug eine dunkle Hose, sowie ein helles T-Shirt.

Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder einem möglichen Fluchtauto haben, werden gebeten, sich unter der Nummer 0911-6583-0 bei der Polizei zu melden.

