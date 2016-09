Verkaufsoffener Sonntag: Bitte weniger Krampf!

Kommune sollte vier bedarfsgerechte Tage für das gesamte Stadtgebiet festlegen - vor 2 Stunden

NÜRNBERG - Wenn in Nürnberg verkaufsoffener Sonntag ist und Petrus ein bisschen mitspielt, sind die Fußgängerzonen voll von konsumfreudigem Volk. In der Innenstadt und manchem Einkaufszentrum ist das Ereignis ein Erfolg. Ganz anders sieht es in der Südstadt aus. Ein Kommentar von NZ-Redakteur Florian Heider.

Die verkaufsoffenen Sonntage in der Nürnberger Innenstadt sind ein Erfolgsmodell. In der Südstadt hat dieses Konzept nicht funktioniert. © Björn Bischoff



Die verkaufsoffenen Sonntage in der Nürnberger Innenstadt sind ein Erfolgsmodell. In der Südstadt hat dieses Konzept nicht funktioniert. Foto: Björn Bischoff



Hier ist tote Hose, vor allem seitdem der Ex-"Schocken" dicht ist und keine Käufer mehr anzieht. Viele Händler sperren wegen der paar Kunden am Südstadt-Sonntag nicht mehr auf.

Die Stadt wollte den Handel in der schwierigen Südstadt mit der Sonderregelung "2+2" dezidiert fördern. Dieses Ansinnen ist gescheitert. Anstatt an zwei Sonntagen das Angebot – am Bedarf der Bürger vorbei – künstlich zu verknappen, sollte die Kommune vier verkaufsoffene Sonntage für das gesamte Stadtgebiet festlegen. Einer davon könnte – bedarfsgerecht – auch im Advent sein.

Dazu bedarf es allerdings einiger Entkrampfungsübungen. Der sozialdemokratisch dominierte Stadtrat und die gewerkschaftlich tief durchdrungene Verwaltung beäugen den Konsum am siebten Tag der Woche – milde gesagt – mit großem Argwohn. Die Argumente sind die gleichen, die einst gegen den langen Samstag, den langen Donnerstag und schließlich den Einkauf am Werktag bis 20 Uhr erfolglos vorgebracht wurden: Angebliche Zerstörung von Familien und Fixierung auf Kommerz sind die gängigsten.

Auch vier nürnbergweite Einkaufssonntage werden die Familien dieser Stadt nicht zerbrechen lassen. Der Blick nach – horribile dictu – Fürth zeigt: Sogar zwei aufeinanderfolgende Sonntage mit offenen Läden sind dort zur Michaeliskärwa problemlos möglich. Und Händler und Konsumenten freuen sich.

Bilderstrecke zum Thema Schauen, bummeln, kaufen: Verkaufsoffener Sonntag in Nürnberg Am verkaufsoffenen Sonntag strömten die Menschen aus Nürnberg und Umgebung in Massen in die Nürnberger Innenstadt um zu schauen, zu bummeln oder um einzukaufen. Wir haben ein paar Impressionen eingefangen.



Florian Heider