Verkaufsoffener Sonntag: Nürnberger pilgern in die Innenstadt

Shopping-Freunde kommen heute auf ihre Kosten - Altstadtfest zum Verweilen - vor 35 Minuten

NÜRNBERG - Offene Geschäfte locken an diesem Sonntag Shopping-Begeisterte in die Nürnberger Innenstadt. Anlässlich des Altstadtfestes öffnen zahlreiche Läden von 13 bis 18 Uhr ihre Türen.

Am Sonntag ist es mit der Ruhe in der Altstadt wieder weit gefehlt: Die Geschäfte öffnen von 13 bis 18 Uhr ihre Türe. © Stefan Hippel



Auf den ersten verkaufsoffenen Sonntag im Mai in der Nürnberger Südstadt folgt nun der zweite Sonntag diesen Jahres für die Altstadt am 16. September. Der große Shopping-Tag findet im Rahmen des alljährlichen Altstadtfestes statt.

Doch hinter dem sonntäglichen Einkaufs-Spaß steht auch eine hitzige Debatte. Schon 2016 wurde die Zahl der jährlichen verkaufsoffenen Sonntage in Nürnberg per Gerichtsurteil von vier auf zwei herabgesetzt. In Ansbach wurde die Sonntagsöffnung im April diesen Jahres komplett verboten.

Die "Allianz für den freien Sonntag" hatte darauf hin begonnen, weitere Städte in der Region unter Druck zu setzten. In Nürnberg reagierte man insofern darauf, dass nun nach einer Rechtssprechung von Bundesverwaltungsgericht und Bayerischem Verwaltungsgerichtshofs eine stadtweite Öffnung der Geschäfte an einem Verkaufssonntag nicht mehr möglich ist.

An diesem Sonntag umfasst das Gebiet der offenen Läden folgende Straßenzüge: Vestnertorgraben, Maxtor, Maxtorgraben, Rathenauplatz, Laufertorgraben, Marientorgraben, Königstorgraben, Bahnhofsplatz, Frauentorgraben, Spittlertorgraben, Westtorgraben und Neutorgraben.

moe