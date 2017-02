Verkehr und Brände: Feinstaub macht die Menschen krank

NÜRNBERG - Stickstoffdioxide und Feinstaub können langfristig die Gesundheit schädigen. Erhöhte Schadstoffwerte sind Ursache für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Die Stadt informiert über Messwerte im Internet.

Hohe Konzentrationen von Feinstaub und Stickstoffdioxiden können zu Atemwegs- und Herzkreislauferkrankungen führen. © dpa



Vor allem zu Beginn des Jahres werden oft die Grenzwerte überschritten, das machte Umweltreferent Peter Pluschke in dieser Woche im Stadtrat deutlich. Das liegt hauptsächlich am Autoverkehr, am Hausbrand und an der Wetterlage. Die sogenannte Inversionswetterlage, die den Austausch der Luft verhindert, wird häufig von schönem Wetter begleitet. Diese Schadstoffkonzentration im Winter ist kein spezielles Nürnberger Problem, sondern eines in ganz Deutschland. Atemschutzmasken, wie sie oft Chinesen und Japaner auch in Nürnberg tragen, helfen wenig, denn die Partikel sind sehr klein.

Wenn die Feinstaubbelastung hoch ist, dann sollte man das Joggen lassen, denn dann nimmt man das bis zu Zweihundertfache an belasteter Luft auf. Joachim Ficker, Chefarzt für Pneumologie am Klinikum, verweist darauf, dass eine einzige Zigarette soviel Schadstoffe enthält, dass man einen Tag an einer belasteten Straße spazieren gehen könnte und hätte doch weniger Feinstaub inhaliert. Das hat nichts mit einer Verharmlosung des Schadstoffproblems zu tun. Es zeigt nur seine Dimension. In den vergangenen Jahren wurden dann im Jahresfortgang kaum mehr Tage gezählt, an denen die Feinstaubbelastung von 50 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft überschritten wurde. Wenn dieser Grenzwert an mehr als 35 Tagen im Jahr überschritten wird, dann muss die Kommune handeln. In Nürnberg war das noch nicht der Fall.

Umweltschützer gehen vor Gericht

Die Stadt Nürnberg informiert im Internet sehr ausführlich von den fünf Messstationen: Flugfeld, Bahnhof, Jakobsplatz, Muggenhof, Von-der-Tann-Straße und von der Fürther Messstation Theresienstraße. Ob gegen Grenzwerte verstoßen wird, hängt von der Messstelle Von-der-der-Tann-Straße ab. Die anderen Messstationen liefern Vergleichsdaten.

Die Grafik oben zeigt, dass einige Partnerstädte Nürn­bergs eine vergleichbare Schadstoffbe­lastung haben. © Grafik: nz



Unterdessen wird der Streit um die Einhaltung der Feinstaubwerte zwischen Umweltschützern und dem Freistaat Bayern vor Gericht ausgetragen. Am Donnerstag ging es vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof über Maßnahmen für eine bessere Luft in München. Die EU-Grenzwerte für Stickstoffdioxid sind in der Landeshauptstadt an zwei Brennpunkten überschritten. 2012 hatte das Verwaltungsgericht München den Freistaat Bayern auf eine Klage der Deutschen Umwelthilfe (DUH) hin verpflichtet, schnellstmöglich Abhilfe zu schaffen.

Der Vorsitzende Richter Rainer Schenk sagte gestern, die Frage dürfte auf partielle Diesel-Fahrverbote hinauslaufen. "So wie es ausschaut, führt kein Weg an Verkehrsbeschränkungen für Dieselfahrzeuge vorbei", auch wenn "womöglich stufenweise" vorgegangen werden müsse. Es gebe nach wie vor "eklatante Überschreitungen des Stickstoffdioxidwerts" – und anders als beim Feinstaub "keinen günstigen Trend". Die DUH hatte mehrere Städte verklagt, Nürnberg ist aber nicht dabei.

