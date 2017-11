Verkehrschaos nach Lkw-Reifenplatzer auf der A3

NÜRNBERG - Verkehrschaos auf der A3: Am Mittwochmorgen ereigneten sich zwischen Nürnberg Nord und Behringersdorf gleich mehrere Unfälle, nachdem ein schwer beladener Laster einen Reifen verloren und daraufhin die Mittelschutzplanke durchbrochen hatte.

Der Lkw krachte gegen die Mittelschutzplanke, seine Ladung landete auf der Gegenfahrbahn. © NEWS5 / Merzbach



Gegen 6.45 Uhr war der Lkw zwischen den Anschlussstellen Nürnberg-Nord und Behringersdorf in Richtung Regensburg unterwegs, als er einen Reifenschaden erlitt. Wie die Polizei berichtet, soll sich ein Reifen gelöst haben und gegen ein Auto geflogen sein. Der Laster kam daraufhin ins Schleudern und durchbrach die Mittelschutzplanke. Dabei verlor er auf der Gegenfahrbahn zwei Betonklötze, die er geladen hatte.

In der Folge kam es zu weiteren Unfällen mit mindestens acht Fahrzeugen, laut Polizei wurde eine Person leicht verletzt.

In Richtung Würzburg wurde der Verkehr über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt. In Fahrtrichtung Regensburg war der linke und der mittlere Fahrstreifen dicht. Die Arbeiten an der Unfallstelle dauerten den ganzen Vormittag lang an, es kam zu Sperrungen und erheblichen Verkehrsbehinderungen.

