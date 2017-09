Verkehrsunfall bei Schweinau: Wer hatte Grünlicht?

Polizei sucht Zeugen - Sachschaden von mehreren tausend Euro - vor 19 Minuten

NÜRNBERG - Im Kreuzungsbereich bei der Anschlussstelle Schweinau stießen zwei Autos zusammen, wobei ein Sachschaden von mehreren tausend Euro entstand. Unklar blieb, welcher der Fahrer grün hatte. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.

Am frühen Freitagnachmittag gegen 13.20 Uhr ist ein Mercedes mit einem Renault auf einer Kreuzung bei Schweinau zusammengestoßen. Der Unfall ereignete sich von der Südwesttangente kommend bei der Anschlussstelle Schweinau in Richtung Schweinauer Hauptstraße. Beide Fahrer blieben unverletzt, es entstand jedoch ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Nach Angaben der Polizei ist unklar, welcher der beiden Fahrer, 39 und 77 Jahre alt, grünes Licht an der Ampel hatte. Deshalb sucht sie jetzt nach Zeugen.

Hinweise zum Unfallgeschehen bitte an die Verkehrspolizeiinspektion Nürnberg, Telefonnummer (0911) 6583-1530. / Alexandra Oberhuber.

