Verkehrsunfall in Nürnberg: Am Plärrer ging nichts mehr

Fahrspuren in Richtung Hauptbahnhof waren kurzzeitig komplett gesperrt - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Erst kollidierten zwei Kleintransporter, danach rammte der von dem Unfall offenbar abgelenkte Fahrer eines Mercedes einen Kleinwagen. Anschließend ging am Nürnberger Plärrer in Richtung Hauptbahnhof erst einmal eine Weile nichts mehr.

Zunächst waren nach dem Kreuzungsbereich zwei Kleintransporter kollidiert. © ToMa - Reitmayer



Nach ersten Angaben kam es am Mittwochnachmittag am Plärrer in Fahrtrichtung Nürnberg zunächst zu einer leichten Kollision zwischen zwei Kleintransportern. Von diesem Unfall offenbar abgelenkt rammte ein aus der Gostenhofer Hauptstraße kommender Mercedes einen VW Up, der anschließend über den gesamten Kreuzungsbereich bis zur Einfahrt der Straße Ludwigstor rollte.

Insgesamt sechs Personen wurden bei dem Unfall leicht verletzt - drei wurden vor Ort behandelt, die anderen drei wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Während der Aufnahme des Unfalls und der Aufräumarbeiten waren alle in Richtung Hauptbahnhof führenden Fahrspuren komplett gesperrt, wodurch es zu einem massiven Rückstau kam.

