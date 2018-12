Verlosung: Gewinnen Sie Gutscheine für die Bäder der Stadt Nürnberg!

Wir verlosen Tickets für die Hallenbäder von NürnbergBad - vor 41 Minuten

NÜRNBERG - Wasser erleben und entspannen in tollen Saunalandschaften. Jede Woche stellen wir eine Therme oder ein Erlebnisbad vor und verlosen Eintrittskarten dazu. Dieses Mal können Sie Gutscheine für die Bäder der Stadt Nürnberg gewinnen. Sie entscheiden, ob Sie das Südstadtbad, das Nordostbad, das Katzwangbad oder das Langwasserbad besuchen.

Zur Saunalandschaft im Langwasserbad gehört auch ein schöner Saunagarten. © NürnbergBad



Zur Saunalandschaft im Langwasserbad gehört auch ein schöner Saunagarten. Foto: NürnbergBad



Nürnberg verfügt über viele Hallenbäder mit Saunalandschaften, die einen Besuch wert sind. Das Südstadtbad überzeugt mit einem besonderen Maß an Familienfreundlichkeit. Das modernste Hallenbad in Nürnberg hat besonders große Umkleiden inklusive Wickeltisch für Familien. In einem separaten Bereich können Kleinkinder sich bei höherer Raumtemperatur in drei Planschbecken austoben. Zudem verfügt das Bad über die größte Saunalandschaft in Nürnberg. Zu dem umfangreichen Angebot zählen eine finnische Sauna, eine Feuersauna, zwei Erlebnisduschen mit Eisbrunnen und Kaltwasser-Tauchbecken. Der Saunagarten punktet mit Panorama-Außensauna, Entspannungsliegen und kleinen Bachlauf.

Raumhohe Glaswände schaffen im Langwasserbad ein tolles Flair und eröffnen den Blick auf den einladenden Garten mit großzügiger Liegefläche. Wasserdrachen und Spritzkanonen lassen Kinderherzen höher schlagen. Schwimmbegeisterte können sich auf fünf Bahnen zu je 25 Meter freuen. Bodensprudler, Unterwasser-Sitzstufen und Massagedüsen warten im Nichtschwimmerbecken auf die Gäste. Das beheizte Außenbecken hat ganzjährig geöffnet. Von klassischer Aufguss-Sauna über Dampfbad bis Salzraum - der Wellnessbereich bietet ein abwechslungsreiches Entspannungs- und Verwöhnprogramm.

Bilderstrecke zum Thema Karibik-Flair daheim: Erlebnisbäder und Thermen in der Region Ganz egal ob sie gerne im Whirlpool entspannen oder sich lieber von waghalsigen Rutschen ins Wasser stürzen: In unserer Region ist für jede Wasserratte etwas geboten. Wir haben einige Möglichkeiten für Sie zusammengestellt.



Highlight im Nordostbad ist die Doppelröhrenrutsche "Body Racer" mit eingebauter Zeitmessanlage. Zwei mal 106 Meter länge, zehn Prozent Gefälle und zehn Meter Höhe - Wagemutige vor. Fünf Bahnen, je 25 Meter, laden zum Schwimmen ein. Das Außenbecken ist ganzjährig geöffnet und beheizt.

Das Katzwangbad bietet ein Schwimmer- und Nichtschwimmerbecken sowie ein Planschbecken für Kleinkinder. Ins Auge sticht der gelungene Saunabereich im skandinavischen Stil mit direktem Blick auf die Rednitzauen. Abschalten und erholen gelingt am besten auf dem Sonnenholzdeck oder der Liegewiese im Saunagarten.

Wir verlosen fünf mal freien Eintritt für 90 Minuten in das Langwasser-, Nordost- und Südstadtbad oder den ganzen Tag in allen anderen Bädern von NürnbergBad. Zusätzlich verlosen wir fünf mal vier schöne Stunden in den Sauna- und Wellnessbereichen inklusive Zugang zu den Schwimmhallen im Langwasserbad und Südstadtbad. Teilnahmeschluss: 9. Dezember 2018 um 15 Uhr.

Schlechtes Wetter? Wie wäre es mit Sauna, Dampfbad oder Massage? In und um Nürnberg gibt es zahlreiche Wellness-Oasen, in die es sich hervorragend abtauchen lässt. Wir haben sie in einer Karte gesammelt:

Sollten Sie die Karte nicht sehen, klicken Sie einfach hier.

Fehlt eine Einrichtung? Dann schicken Sie uns einfach eine Mail an redaktion@nordbayern.de.

eli