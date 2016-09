Vermeintliche Granate gefunden: Sprengung in Steinbühl

Kriegsgerät lediglich eine Attrappe - Objekt am Bahnhof gefunden - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Bei Abbrucharbeiten am Bahnhof Nürnberg-Steinbühl wurde am Mittwochnachmittag eine vermeintliche Handgranate gefunden. Ein Sprengstoffkommando rückte an und ließ das Kriegsgerät kontrolliert detonieren. Dabei stellte sich heraus: Es war eine Übungsgranate.

Offenbar wurden Bauarbeiter während eines Abbruches an der Tunnelstraße in Nürnberg-Steinbühl fündig. Der, wie die Polizei mitteilte, "stark verrostete Gegenstand" wurde zu Beginn als Granate vermutet.

Daher rückte der Kampfmittelräumdienst aus Feucht zur Sprengung des wohl aus dem zweiten Weltkrieg stammenden Gerätes an. Die Granate wurde in den Keller eines Abrissgebäudes gebracht und gesprengt.

Dabei stellte sich heraus, dass es sich bei der vermuteten Bombe lediglich um eine Übungsgranate handelte, teilte die Polizei mit. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand somit zu keiner Zeit.

mw/tl

