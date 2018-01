Vermeintlicher Brand in Nürnberg entpuppt sich als Fehlalarm

Feuerwehr rückt am frühen Abend aus und hält an zwei Stellen - vor 3 Stunden

NÜRNBERG - In der Marienstraße in Nürnberg rückten ein Rettungswagen und mehrere Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr an - allerdings umsonst, wie sich herausstellte.

Viel Lärm um nichts - auf der Drehleiter nahm die Feuerwehr das Gebäude genau unter die Lupe und leuchtete Fenster für Fenster ab. © Stefanie Roth



Viel Lärm um nichts - auf der Drehleiter nahm die Feuerwehr das Gebäude genau unter die Lupe und leuchtete Fenster für Fenster ab. Foto: Stefanie Roth



Mehrere Einsatzwagen der Feuerwehr, Polizei und Rettungswagen rückten am Montagabend kurz vor 18.30 Uhr in der Marienstraße in Nürnberg an. Die Retter überprüften das Gebäude der Sparkasse auf Rauchentwicklung. Auf der ausgefahrenen Drehleiter suchte ein Feuerwehrmann mit der Taschenlampe die einzelnen Stockwerke ab, in denen vereinzelt noch Licht brannte.

Eines der Einsatzfahrzeuge hielt im Anschluss ein paar Meter weiter auf der anderen Straßenseite vor einer Bäckerei. Nach wenigen Minuten war der Einsatz für die Feuerwehr auch hier beendet - wie die Polizei mitteilt, soll es sich hier um einen Fehlalarm gehandelt haben.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

sr