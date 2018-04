Vermisster Nürnberger ist wieder aufgetaucht

Ein Zeuge gab am Ende den entscheidenden Hinweis - vor 13 Minuten

NÜRNBERG - Der seit dem vergangenen Donnerstag vermisste 76-jährige Nürnberger aus dem Stadtteil St. Leonhard ist wohlbehalten wieder aufgetaucht.

Am Donnerstag hatte der Mann seine Wohnung verlassen und war darauf nicht mehr auffindbar. Die Polizei fahndete öffentlich mit einer detaillierten Beschreibung seines Äußeren sowie mit einem Foto nach dem 76-Jährigen - mit Erfolg: Am Montagabend meldete sich ein Zeuge und gab an, den Vermissten in der Laufamholzstraße gesehen zu haben. Eine Streife machte sich auf den Weg und traf den Senior unversehrt an. Die Beamten brachten ihn zur Inspektion, wo er von Angehörigen abgeholt wurde.

Dieser Artikel wurde am 10. April um 7.57 Uhr aktualisiert.

mc