Versuchter Automatenaufbruch: Tatverdächtiger ermittelt

Ein Mann scheiterte bei dem Vorhaben einen Zigarettenautomaten aufzubrechen - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Ein 29-jähriger Fürther soll Anfang Mai dieses Jahres in Gibitzenhof versucht haben, einen Zigarettenautomaten aufzubrechen. Anhand von DNS-Spuren wurde der Mann jetzt überführt.

Ein Zeuge beobachtete am frühen Morgen des 2. Mai einen Unbekannten, als er sich an dem Automaten an der Gibitzenhofstraße zu schaffen machte. Er versuchte, die Scheibe des Geräts einzuschlagen, scheiterte aber daran.

Der Kriminaldauerdienst übernahm seinerzeit die Spurensicherung und stellte den genetischen Fingerabdruck des 29-Jährigen sicher.

Der Beschuldigte, der derzeit wegen anderer Delikte in Haft einsitzt, wird nun wegen des Verdachts des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls angezeigt.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

jule