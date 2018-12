Versuchter Einbruch in Nürnberger Internet-Café

NÜRNBERG - Jugendliche Einbrecher wollten in der Nacht zum Freitag ein Internet- Café in Gostenhof heimsuchen. Dank eines aufmerksamen Anwohners konnte die Polizei zwei Tatverdächtige festnehmen.

Kurz nach Mitternacht sah der Zeuge mehrere Personen, die sich an dem Internet-Café an der Feuerleinstraße zu schaffen machten. Er verständigte die Polizei. Während der Anfahrt mehrerer Streifenbesatzungen der Inspektion West flüchteten die Unbekannten in Richtung Fürther Straße. Dort erwischten die Beamten zwei Tatverdächtige im Alter von 15 bzw. 16 Jahren; sie hatten sich in einem Gebüsch versteckt.

Der Kriminaldauerdienst sicherte Spuren vor Ort und führte erste Ermittlungen durch. Dabei zeigte sich, dass die Einbrecher versucht hatten, über ein Fenster in das Café einzudringen. Dabei verursachten sie Schäden für rund 250 Euro. Gegen die beiden Jugendlichen laufen Ermittlungen. Beide wurden noch in der Nacht ihren jeweiligen Eltern übergeben.

