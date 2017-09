Versuchter Handy-Diebstahl in Nürnberg: Trio festgenommen

Zwei Männer und eine Frau wollten sich mehrere Mobiltelefone erschleichen - vor 25 Minuten

NÜRNBERG - Am Dienstagabend hat ein Trio - bestehend aus zwei Männern und einer Frau - in einem Nürnberger Elektromarkt versucht, sich mehrere Handys ohne Bezahlung zu erschleichen - doch ihr Trick flog auf.

Ein 49-Jähriger, ein 35-jähriger Mann und eine 47-jährige Frau versuchten am Dienstagabend um etwa 17 Uhr bei einem Mitarbeiter in einem Elektronikmarkt in Nürnberg West mehrere hochpreisige Handys zu kaufen. Der Gesamtwert der Ware betrug etwa 3000 Euro. Der Kauf sollte über einen von dem Markt angebotenen Kredit finanziert werden.

Hierzu legten die Tatverdächtigen entsprechend erforderliche Unterlagen vor. Dem aufmerksamen Mitarbeiter fiel bei der Prüfung dieser Unterlagen auf, dass damit etwas nicht stimmen konnte. Der Angestellte vermutete, dass die Dokumente teilweise verfälscht oder gänzlich gefälscht sein mussten und verständigte die Polizei.

Das Trio wurde vor Ort festgenommen. Bei der Polizei ergaben sich Anhaltspunkte, dass das die drei Personen nicht zum ersten Mal mit dieser Masche versucht hatten, sich Handys zu erschleichen. Dies wird nun durch das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kripo geprüft. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wird das Trio dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt.

