Versuchter Mord in Nürnberg: Mann steht vor Gericht

Sohn eilte seiner Mutter zu Hilfe - Vier Verhandlungstage - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Ein 40 Jahre alter Mann muss sich von Dienstag (9 Uhr) an wegen versuchten Mordes vor dem Landgericht Nürnberg-Fürth verantworten. Er soll im Juli vergangenen Jahres versucht haben, seine von ihm getrennt lebende Ehefrau mit zwei Küchenmessern zu erstechen.

Wegen versuchten Mordes muss sich ein 40-Jähriger vor dem Landgericht Nürnberg-Fürth verantworten. © Stefan Hippel



Wegen versuchten Mordes muss sich ein 40-Jähriger vor dem Landgericht Nürnberg-Fürth verantworten. Foto: Stefan Hippel



Der Mann hatte der Anklage zufolge vor der Tat die Nacht in der Wohnung seiner Ex-Frau verbracht. Als die Frau zur Arbeit gehen wollte, stach er im Treppenhaus von hinten mit einem knapp 23 Zentimeter langen Küchenmesser in ihren Hals. Die Frau konnte sich zunächst wehren, stürzte dabei aber mit dem Angeklagten auf den Boden. Der 40-Jährige soll dann mit einem zweiten Messer erneut auf die Frau eingestochen haben. Dabei verletzte er sie an der rechten Schulter.