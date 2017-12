Versuchter Raubüberfall in Nürnberger Fitnesscenter

Zwei Männer griffen eine Frau an - Kripo ermittelt - vor 41 Minuten

NÜRNBERG - Eine junge Frau wurde am Freitag in einem Fitnesscenter in Nürnberger Stadtteil Röthenbach von zwei Männern attackiert und unsittlich berührt. Die Kripo ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Die zwei Männer betraten das Fitnesscenter in der Ansbacher Straße laut Polizei gegen 14.15 Uhr. Einer der beiden ging zu der Angestellten, die alleine im Raum war, und griff sie an.

Es entstand eine Rangelei, bei der der Angreifer die Frau unsittlich berührte. Der zweite Mann blieb im Eingangsbereich stehen.

Weil sich die Frau energisch wehrte, ließ der Mann von ihr ab und versuchte im Anschluss, ihr den Rucksack zu rauben. Die Frau wehrte sich allerdings wiederum, sodass der Mann letztlich die Flucht ergriff. Die beiden Männer verließen das Fitnesscenter ohne Beute.

Die beiden Täter werden wie folgt beschrieben:

1. Täter: circa 1,80 Meter, 35 Jahre, schlank, nordafrikanisches oder arabisches Aussehen, bekleidet mit einer roten Steppjacke mit Kapuze mit grauem Fellbesatz.

2. Täter: circa 1,80 Meter, ca. 27 Jahre, schlank, nordafrikanisches oder arabisches Aussehen, bekleidet mit blauer Jacke mit Kapuze mit schwarzem Pelzbesatz.

Die Kripo ermittelt und bittet Zeugen, sich unter der Nummer 0911 / 2112 - 3333 zu melden.

