Verurteilt: Zwei Jahre Haft für Nürnberger Gastronom

Sozialabgaben in 666 Fällen veruntreut und Steuern in elf Fällen hinterzogen - vor 46 Minuten

NÜRNBERG - Am Donnerstag wurde ein 43-jähriger Gastronom wegen Veruntreuung von Arbeitsentgelten und Steuerhinterziehung zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt. Er muss außerdem insgesamt 80.000 Euro an Kinderhilfsorganisationen in der Region zahlen.

Der Vorsitzende Richter der 18. Strafkammer des Landgerichts, Arno Baltes, nutzte bei seiner Urteilsbegründung Bilder aus der Gastronomie: Man habe das Glas beim Strafmaß "gestrichen voll eingeschenkt", aber auch drauf geachtet, dass es nicht überläuft, so Baltes. Zwei Jahre Freiheitsstrafe kassierte der Angeklagte. Weil er nicht vorbestraft ist und in geordneten Verhältnissen lebt, wurde die Strafe zur Bewährung ausgesetzt.

Der 43-Jährige, der mehrere bekannte Innenstadtlokale führte und teilweise immer noch betreibt, legte bereits im Ermittlungsverfahren und später vor Gericht ein umfassendes Geständnis ab. Außerdem hat er einen Kredit aufgenommen und sämtliche Außenstände bei Finanzamt und Sozialkassen beglichen. Als Bewährungsauflage muss er an fünf gemeinnützige Hilfsorganisationen für Kinder und Jugendliche insgesamt 80.000 Euro in Raten bezahlen.

"Stiefmütterlich und kriminell"

Zwischen 2008 und 2012 veruntreute er in drei Betrieben und in 666 Fällen rund 580.000 Euro Sozialversicherungsbeiträge. Teilweise entlohnte er seine Mitarbeiter schwarz, teilweise zahlte er Nettolöhne aus, verbuchte diese aber in seiner Buchhaltung als Bruttolöhne. Mit falschen Quittungen, die seine Beschäftigten abzeichnen mussten, verschleierte er das Betrugssystem. An umsatzstarken Tagen kappte der Wirt zudem Spitzeneinnahmen in seinem Kassensystem und bezahlte so in elf Fällen insgesamt 220.000 Euro zu wenig an Umsatzsteuer. Dafür führte er ein doppeltes Kassenbuch. Das eingesparte Geld nutzte der Unternehmer, um seinen Mitarbeitern schwarz Zulagen oder Lohnbestandteile auszuzahlen.

Über Jahre hinweg habe der "Selfmade-Unternehmer", so Richter Baltes, mit kriminellen Manipulationen seine Abgabenlast gedrückt. Die Töpfe für Sozialabgaben und Steuern habe er "stiefmütterlich und kriminell" bestückt. "Sie haben ein regelrechtes Verschleierungssystem installiert", warf der Kammervorsitzende dem Wirt vor.

Kein Einzelfall

Ursprünglich hatte Staatsanwalt Klaus Hellein noch viel mehr Fälle angeklagt. Durch eine Verfahrensabsprache wurde der Prozess aber auf die gravierendsten Sachverhalte beschränkt. Sowohl der Anklagevertreter als auch Verteidiger Tobias Rudolph hatten in ihren Plädoyers gemäß der Vereinbarung eine Bewährungsstrafe beantragt.

Der Fall des 43-jährigen Innenstadtwirts ist kein Einzelfall. Im November 2015 wurde ein ehemaliger Nürnberger Promi-Wirt ebenfalls von der 18. Strafkammer des Landgerichts wegen ganz ähnlicher Taten zu einer zweijährigen Bewährungsstrafe verurteilt. Er hatte laut Anklage den Fiskus um 850.000 Euro und die Sozialkassen um 34.400 Euro geprellt.

Clara Grau