Verwirrspiel um das Riesenrad auf dem Herbstvolksfest

Betreiber des ausgefallenen Fahrgeschäfts kommuniziert Widersprüchliches - vor 5 Minuten

NÜRNBERG - Das Riesenrad hat den Schaustellern schon vor dem Volksfeststart einige Aufregung beschert. Anfang August kam die Nachricht, das gebuchte Fahrgeschäft könne nicht kommen – wegen Personalproblemen. Ersatz war schnell gefunden. Doch inzwischen wird klar: An der Geschichte stimmt etwas nicht.

Erst sollte das "Bellevue" kommen, dann wieder nicht. Im Frühjahr 2016 stand dieses Riesenrad jedenfalls am Dutzendteich, obwohl es nach Angaben eines Sprechers des Betreibers noch nie in Nürnberg war. © Archivfoto: Stefan Hippel



Erst sollte das "Bellevue" kommen, dann wieder nicht. Im Frühjahr 2016 stand dieses Riesenrad jedenfalls am Dutzendteich, obwohl es nach Angaben eines Sprechers des Betreibers noch nie in Nürnberg war. Foto: Archivfoto: Stefan Hippel



Seit 2013 beschickt der Düsseldorfer Schausteller Oskar Bruch den Rummel am Dutzendteich. Das Traditionsunternehmen besteht seit mehr als 150 Jahren. Aktuell nennt Bruch drei Riesenräder sein Eigen, die im Sommer durch halb Europa reisen: das "Sky Lounge Wheel", das "Wheel of Vision" und das "Bellevue". Immer wieder einmal tauscht Unternehmer Bruch die Riesenräder, wenn es technische Probleme oder andere Umstände erfordern, heißt es. Für sich genommen ein normaler Vorgang.

Zum bevorstehenden Herbstvolksfest, das am 25. August beginnt, hatten die Nürnberger Schausteller eigentlich das "Wheel of Vision" erwartet, sagt Lorenz Kalb, der Vorsitzende des Süddeutschen Schaustellerverbands. Ende Juli kam dann die Nachricht aus Düsseldorf, das Riesenrad stehe nicht zur Verfügung, weil ein Teil der Auf- und Abbau-Mannschaft erkrankt sei. Nach dem ersten Schrecken fand der Verband schnell Ersatz: Aus Rostock reist das brandneue "Hanse Rad" an den Dutzendteich.

Nachfragen bei der Schaustellerfirma Bruch ergaben, dass das "Wheel of Vision" überhaupt nicht für Nürnberg vorgesehen war. Dieses Riesenrad stehe vielmehr an der Ostsee in Polen, sagte der Sprecher der Firma, Bernd Holzrichter, auf Anfrage der NZ-Lokalredaktion. Nach Nürnberg hätte vielmehr das "Bellevue" reisen sollen – was aber die genannten Erkrankungen verhindert hätten.

Dieses Riesenrad gastierte zuletzt in Herne, auf der Cranger Kirmes, die am 13. August zu Ende gegangen ist. Angesichts einer erkrankten Abbaumannschaft hätte das Fahrgeschäft dort stehen bleiben müssen. Tatsächlich reiste das "Bellevue" nach Luxemburg. Dort gehört das beliebte Riesenrad seit Jahren zu den Hauptattraktionen des traditionellen Volksfestes "Schoueberfouer", das heuer von 23. August bis 11. September stattfindet. Rund 260 Fahrgeschäfte und Buden locken alljährlich rund zwei Millionen Besucher zu diesem größten Volksfest in Luxemburg und der weiteren Umgebung.

Rostocker Riesenrad rettet Nürnbergs Herbstvolksfest

Auf erneute Nachfragen zu diesen Tatsachen sagte Bruch-Sprecher Holzrichter: Nicht das "Bellevue", wie ursprünglich mitgeteilt, sondern das "Sky Lounge Wheel" hätte eigentlich nach Nürnberg kommen sollen. Dieses Riesenrad habe zuletzt im belgischen Boom, nahe Antwerpen, gestanden.

Dort fanden von 21. bis 23. Juli sowie von 28. bis 30. Juli zwei Auflagen des Techno-Musikfestivals "Tomorrowland" statt, zu dem regelmäßig rund 300.000 Techno-Begeisterte aus halb Europa anreisen. Wegen der Personalmisere sei das "Sky Lounge Wheel" aktuell eingelagert und werde erst im September wieder zu einem Festplatz reisen, so Holzrichter.

Dieser Artikel wurde um 11.37 Uhr geändert.

Tilmann Grewe