Verwirrter Mann greift in Nürnberg Polizisten an

Zuvor zog er am Plärrer seine Klamotten erst aus und dann wieder an - vor 38 Minuten

NÜRNBERG - Am Donnerstagmittag griff ein Mann im Stadtteil Nürnberg Steinbühl Polizeibeamte an. Der offenbar verwirrte Mann wurde von der Polizei in eine Fachklinik gebracht.

Gegen 12.30 Uhr am Donnerstagmittag meldeten Zeugen der Polizei ein seltsames Schauspiel am Nürnberger Plärrer: Ein Mann hatte sich dort zunächst seiner Kleider entledigt, um sich dann wieder anzuziehen und kurz darauf zu flüchten.

Eine Polizeistreife spürte den Mann in der Kohlenhofstaße auf. Sofort nachdem die Beamten den 68-Jährigen zur Identitätsfeststellung ansprachen, schlug er auf einen Polizisten ein. Dieser konnte dem Faustschlag ausweichen und überwältigte den Mann.

Der, laut Polizei, offenbar verwirrte Mann wehrte sich jedoch weiter und musste deshalb gefesselt werden. Der Festgenommene hörte jedoch deshalb nicht auf die Polizisten anzugreifen. Einem Polizisten trat er dabei auf den Fuß.

Die Polizeistreife musste sich Verstärkung holen, um den 68-Jährigen in eine Fachklinik bringen zu können. Dort wird er weiter behandelt. Gegen den Beschuldigten wurde unter anderem ein Ermittlungsverfahren wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

lye