Verwirrung um Sieger beim Nürnberger Silvesterlauf

Bernhard Weinländer siegt, auf der Ergebnisliste steht er aber nur auf Platz zwei

NÜRNBERG - Er kam als Erster ins Ziel, steht in der Ergebnisliste aber auf Platz zwei: Bernhard Weinländer von der LAC Quelle Fürth wurde dennoch als Sieger des Nürnberger Silvesterlaufs geehrt. Verwirrend, doch aus Sicht des Veranstalters absolut richtig.

Bernhard Weinländer lief als Erster über die Ziellinie.Die Ergebnisliste führt aber Niclas Bühner (hinten) an. © Edgar Pfrogner



"Wir haben das gleich nach dem Zieleinlauf geklärt", sagt Gerda Kolb, Laufspartenleiterin des Teams Klinikum und Organisatorin. Laut Ausschreibung werden beim Nürnberger Silvesterlauf nämlich die ersten drei Plätze nach der Brutto- und alle weiteren Plätze nach der Nettozeit gewertet.

Bruttozeit ist die Zeit vom Startschuss bis zum Zieleinlauf, die Nettozeit aber läuft erst nach dem Betreten der Zeitmessmatte an.Somit hatte Bernhard Weinländer den Lauf gewonnen, obwohl Niclas Bühner netto eine Sekunde schneller im Ziel war.

Skurrilerweise ergab sich auch auf Rang drei und vier nochmals die gleiche Situation, wie beim Kampf um den ersten Platz. Bei der Nettozeit liegt der Zwillingsbruder von Bernhard Weinländer, Martin (ebenfalls LAC Quelle Fürth), mit einer Zeit von 32:32 Minuten eine Sekunde hinter Dominik Mages auf Rang vier.

Bei der Siegerehrung stand aber Martin Weinländer auf dem Treppchen, da er vor Dominik Mages ins Ziel kam. Letzterer stand am Start einige Meter hinter seinem Teamkollegen, weshalb sich eine Differenz zwischen seiner Brutto- und Nettozeit ergab.

Da in den Ergebnislisten aber die Nettozeiten ausgewiesen werden, steht dort nach wie vor Niclas Bühler auf dem ersten Platz und Dominik Mages auf Rang drei. Auch in der der Altersklassenwertung wird Niclas Bühner übrigens vor Bernhard Weinländer geführt. "In der Altersklasse wird bei uns nach der Nettozeit gewertet", erklärt Gerda Kolb dazu. Da die beiden Erstplatzierten in der gleichen Altersklasse (M20) starteten, liegt auch hier der zum Sieger gekürte auf Rang zwei.

Hier geht's zur Ergebnisliste des 10-Kilometer-Hauptlaufs.

Und hier gibt's die Ergebnisliste des 5-Kilometer-Hobbylaufs.

mo