Video: Wie Nürnberger Promis Weihnachten verbringen

Söder, Kerschner und Köllner und ihre persönlichen Botschaften für unsere User - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Wie verbringen die Nürnberger Promis ihre Festtage? Im Video erklären sie, was sie an Weihnachten geplant haben. Da gibt es Gans, einen letzten Gang auf den Christkindlesmarkt und ganz viel Familienzeit. Manch einer verzichtet gar gänzlich auf Geschenke. Die Politiker, Künstler und Schauspieler aus der Region richten sich außerdem mit persönlichen Wünschen an die Nordbayern-User.

krei