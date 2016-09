Viele Unternehmen geben Flüchtlingen eine Chance

IHK hilft bei der Integration — Junges Mädchen aus Afghanistan musste sich erst an „eine Welt voller Rätsel“ gewöhnen - vor 56 Minuten

NÜRNBERG - In den nächsten zwei Jahren sollen bundesweit 10 000 Flüchtlinge in eine Ausbildung vermittelt werden. Ein hohes Ziel angesichts der Tatsache, dass die 30 größten Dax-Unternehmen bisher zusammen nur 58 eingestellt haben. Kleine und mittelständische Betriebe aber krempeln die Ärmel hoch. Das verdeutlichte eine Feier, bei der Teilnehmer des IHK-Seminars „Betriebliche Integration von Flüchtlingen“ ausgezeichnet wurden.

Asylbewerber Omar Ceesay arbeitet an einer Tür, Schreiner Karl-Heinz Kübler schaut dem künftigen Lehrling zu. © dpa



Asylbewerber Omar Ceesay arbeitet an einer Tür, Schreiner Karl-Heinz Kübler schaut dem künftigen Lehrling zu. Foto: dpa



Schüchtern lächelt der Junge auf dem Bild, das die Einladung zur Abschlussfeier des IHK-Seminars „Betriebliche Integration von Flüchtlingen“ ziert. „Schüchtern“: ein Wort, das im Zusammenhang mit geflüchteten Jugendlichen und Ausbildung bei der IHK-Veranstaltung immer wieder fällt.

Der Ansbacher Software-Hersteller Tradebyte Software mit circa 90 Mitarbeitern bildet seit 1. September einen 19-jährigen Syrer zum Fachinformatiker Systemintegration aus. Wie die jungen Leute, die seit etwa einem Jahr fünf- bis sechswöchige Praktika im Unternehmen absolvierten, sei auch Nazmi sehr schüchtern und zurückhaltend – und „extrem motiviert“, beobachtet der Geschäftsführer Thorsten Barth. „Wir arbeiten aber daran, dass er selbstbewusster wird.“

Professionelle Unterstützung

Nazmi ist seit zwei Jahren in Deutschland und hat sich die deutsche Sprache zum Teil selbst beigebracht. „Noch ist sein Englisch besser“, findet sein Chef. Aber das werde sich mit der Zeit ändern, und das Unternehmen sei ja ohnehin an langfristigen Mitarbeitern interessiert. Die Initialzündung, junge Geflohene auszubilden, ging laut Barth von sozial engagierten Kollegen aus, die Bewerbungen an ihn weitergeleitet haben.

Dass junge Menschen mit Fluchtgeschichte eine große Bürde mit sich herumschleppen, ist Barth klar. Das von der IHK Nürnberg für Mittelfranken veranstaltete Seminar „Betriebliche Integration von Flüchtlingen“ habe sie dafür sensibilisiert, eventuelle Probleme frühzeitig zu erkennen und professionelle Unterstützung, ausbildungsbegleitende Hilfen anzufordern, sagt Mitarbeiterin Franziska Leih.

Siglinde Burger kann als Ausbildungsleiterin bei Kraftverkehr Nagel auf 20 Jahre Erfahrung in Sachen Integration zurückgreifen. Seit Anfang des Monats bildet das Speditionsunternehmen für Frischelogistik vier junge Männer aus Äthiopien, Afghanistan, Somalia und Syrien zu Berufskraftfahrern und auch zu Lageristen aus.

Tränen in den Augen

Nach deren Vergangenheit frage sie lieber nicht mehr, sagt Burger. Wann immer sie auf das Thema gekommen sei, hätten Ermias, Samir, Amin und Galhat sofort Tränen in den Augen gehabt. Von Amin aber wisse sie, dass er aus dem Bombenhagel geflohen sei.

„Wir wollten von Anfang an Geflohene einstellen“, sagt Burger. „Zum einen, weil es uns an Fachkräften mangelt, zum andern, weil wir einen Bildungsauftrag zu erfüllen haben“. Die Ausbildungsverträge in trockene Tücher zu bringen, sei mühsam gewesen. „Wir sind uns bei den gnadenlos überbelasteten Behörden zum Teil vorgekommen wie der Buchbinder Wanninger“, erinnert sich die Ausbildungsleiterin.

Anders war es bei die IHK. Dort wurden sie von Yvonne Wetsch von „Koordination Allianz pro Fachkräfte“ und Willkommenslotsin, sofort umfassend informiert. Mit Unterstützung des Ausbildungsrings Ausländischer Unternehmer (AAU) seien die Ausbildungsverträge binnen drei Monaten unter Dach und Fach gewesen.

Aus Karin Seeburgers Sicht ist „Respekt“ das Zauberwort, das die Zusammenarbeit von Menschen unterschiedlicher Herkunft gelingen lässt. Ihr Arbeitgeber, Schmitt & Sohn Aufzüge, hat neuerdings zwei Afghanen und einen Guineer als Auszubildende zum Industriemechatroniker und Industriekaufmann. Probleme mit Religion und weiblichen Vorgesetzten? „Keine“, sind sich Seeburger und ihre Kollegin Bettina Bauer einig. „Die 19 bis 21 Jahre alten Jugendlichen sind überaus höflich und dankbar.“

Fördermittel fließen

Hamassa Noshin kam vor drei Jahren aus Afghanistan. Bei der Feier zu Ehren der Teilnehmer am IHK-Seminar erzählt die 19-Jährige wie es war, als sie als Auszubildende bei der IHK startete. Ihr sei alles fremd und voller Rätsel vorgekommen. Sie habe ständig aufgepasst, wie sich die anderen jeweils verhalten, beispielsweise, dass sie einfach sitzen bleiben, wenn der Chef hereinkommt. „In Afghanistan springen alle sofort auf.“ Und auch die deutsche Sprache sei zum Teil vieldeutig.

Der von der IHK Nürnberg für Mittelfranken gemeinsam mit dem Bundesamt für Flüchtlinge (Bamf) und dem Verein Migranet konzipierte Lehrgang macht Ausbilder und Personalverantwortliche fit für die Ausbildung und Integration von Flüchtlingen in den Betrieben. Bayernweit haben bisher 277 Personen daran teilgenommen, davon 91 aus Mittelfranken. Das Bayerische Wirtschaftsministerium gibt pro Seminar 260 000 Euro aus – insgesamt 5,3 Miollionen.

USCHI ASSFALG