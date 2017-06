Volles Programm an fünf Tagen wird derzeit wieder rund um die Dreieinigkeitskirche in Gostenhof geboten. Bei der Rock-Kärwa steht jeden Tag eine andere Band auf der Bühne.

Gegen 19 Uhr fuhr am Samstagabend ein 24-jähriger Motorradfahrer am Nürnberger Plärrer mit seiner Maschine auf einen VW Polo auf, der vor ihm abgebremst hatte. Durch die Wucht wurde der junge Mann über den Wagen geschleudert, landete aber auf beiden Beinen vor dem Auto.

Etwa 300 Menschen trafen sich am Samstag zu einer Kundgebung am Hallplatz in Nürnberg um gegen die Abschiebung von Asylbewerbern nach Afghanistan und gegen Polizeigewalt zu demonstrieren.