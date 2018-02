Vier Verletzte nach Brand in Nürnberger Döner-Restaurant

Dunstabzugshaube fing Feuer - Gebäude komplett evakuiert - vor 6 Stunden

NÜRNBERG - Nach einem Brand in einem Döner-Restaurant in Gibitzenhof musste die Kreuzung Gibitzenhofstraße-Landgrabenstraße kurzzeitig gesperrt werden. Bislang lässt sich der Brandschaden noch nicht einschätzen.

Nachdem eine Dunstabzugshaube am frühen Samstagnachmittag in einem Döner-Restaurant Feuer fing, musste das gesamte Gebäude wegen der Rauchentwicklung evakuiert werden. Foto: ToMa/Eberlein



Am frühen Samstagnachmittag rückte die Nürnberger Feuerwehr in den Stadtteil Gibitzenhof aus. Dort hatte in einem Döner-Restaurant die Dunstabzugshaube Feuer gefangen. Weil sich der Rauch im gesamten Treppenhaus verbreitete, musste das Gebäude komplett evakuiert werden. Vier Personen zogen sich dabei eine Rauchgasvergiftung zu und mussten durch den Rettungsdienst ambulant versorgt werden.

Im Einsatz waren insgesamt 40 Einsatzkräfte der Feuerwehr Nürnberg, außerdem der Rettungsdienst mit mehreren Fahrzeugen. Für die Lösch- und Aufräumarbeiten wurde der Bereich bis zur Kreuzung mit der Landgrabenstraße in beide Fahrtrichtungen bis 14.30 Uhr komplett gesperrt. Über die Schadenshöhe konnte die Feuerwehr noch keine Angaben machen. Die genaue Brandursache wird noch von der Polizei ermittelt.

