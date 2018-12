Villa Falk: Vom Knabenseminar zum Haus der Athleten

So stilvoll wohnen junge Spitzensportler - Ausgleich zum harten Training - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Früher war sie ein kirchliches Knabenseminar, heute ist sie ein Haus für Athleten: In der Villa Falk in Gleißhammer wohnen Dutzende Talente, die in ihren Sportarten zu den Besten des Landes gehören.

Bilderstrecke zum Thema Die Villa Falk: Vom katholischen Knabenseminar zum Haus der Athleten Jahrzehntelang unterhielt die Erzdiözese Bamberg in der Villa Falk in Gleißhammer ein kirchliches Knabenseminar. Heute ist dort das Haus der Athleten untergebracht. Darin wohnen Talente, die in ihren Sportarten zu den Besten des Landes gehören.



